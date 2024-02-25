شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

في مبادرة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتعزيز راحة موظفيها، قررت شركة بنجالور متروبوليتان للنقل في الهند (BMTC) استغلال حافلة قديمة وتحويلها إلى مقصف متنقل.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الشركة للتحول نحو الاستدامة وإعادة التدوير في مجال النقل العام.

ووفقًا للمسئولين، قطعت الحافلة المحولة مسافة تجاوزت المليون كيلومتر قبل أن يتم تحويلها إلى مقصف متنقل، وهو إنجاز يُشيد به بشدة.

يتوقع أن يكون المقصف المتنقل متاحًا في عدة مواقع، بما في ذلك الوحدات ومحطات الحافلات التي تفتقر إلى مرافق تناول الطعام.

ما شكل الحافلة بعد التعديل؟

تمت مشاركة فيديو على Instagram يكشف عن التحول الداخلي للمقصف، ويظهر الجهود الرامية لتوفير بيئة مريحة وعملية للموظفين.

تضمنت الميزات المحسَّنة ترتيب المقاعد والطاولات، بالإضافة إلى نظام موثوق لمياه الشرب وتهوية فعّالة وإضاءة متنوعة.

تشكّل هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو الاستدامة والراحة لموظفي الشركة، مما يُظهر التزام BMTC بتحقيق الفوائد البيئية والاجتماعية في مجتمعها.

https://www.instagram.com/reel/C3poV3YrTVa/?igsh=bXZsZjRmaGJ1dmww