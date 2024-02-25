رجل طلب موبايل من أمازون.. لن تصدق ماذا وجد

في حادثة أثارت الاستياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، شارك مستخدم شهير على X يشتهر باسم "Gabbar Singh"، ويحظى بأكثر من 1.5 مليون متابع، تجربته السلبية مع موقع التجارة الإلكترونية العملاق أمازون.

ماذا وجد الرجل في علبة الموبايل؟

أوضح بأنه استلم "iPhone 15 مزيف" من الموقع، وأرفق صورة توضح رسالة مزعجة على الشاشة تُظهر عبارة "للأسف، توقف التصوير".

وعبر في منشوره عن خيبة أمله من هذه التجربة ودعا متابعيه لمشاركة تجاربهم المماثلة، إن وُجدت.

وجاء منشور "Gabbar Singh" مُرفقًا بالتعليق التالي: "تلقيت جهاز iPhone 15 لعبة من أمازون، البائع هو Appario. تم وضع علامة عليه بـ (Amazon Choice) هل واجه أي شخص مشكلة مماثلة؟".

لم يتأخر الرد عن شركة أمازون، حيث قامت بالتفاعل مباشرة مع التغريدة، وذلك بكتابة التالي: "يؤسفنا معرفتنا بأنك استلمت منتجًا غير صحيح في العبوة.. يرجى تزويدنا بتفاصيل طلبك وسنعمل على الرد عليك في غضون 6 إلى 12 ساعة".

رد "Gabbar Singh" مؤكدًا أنه قد قام بتقديم النموذج المطلوب وطلب استرداد الأموال من الشركة.

وأكدت أمازون أنه سيتم الرد عليه خلال الفترة المذكورة، مشيدة بصبره وتفهمه.