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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العيون الحمراء في الصور هل دليل على الإصابة بمرض خطير.. كيف تكتشف ذلك؟

العيون الحمراء
العيون الحمراء

ليس هناك ما هو أكثر إحباطًا من التقاط لقطة أو صورة مثالية لتكتشف أن النتيجة النهائية تجعلك تبدو وكأنك شيطان ذو عيون حمراء.

نعم، يمكن أن تفسد العيون الحمراء جمال الصورة، لكنها في الواقع مُنقذة فهي تشير إلى صحة العين. 

عندما تلتقط صورة مُضاءة بشكل جيد مع الأصدقاء أو العائلة، تعطي الكاميرا نظرة حقيقية على ما يحدث خلف حدقة عينيك.

التأثير الأحمر يحدث بسبب الفلاش الذي يسلط الضوء على الشبكية، مما يظهر الأوعية الدموية الخلفية.

يحدث الانعكاس الأحمر عندما يضيء الفلاش الشبكية الدموية، إذا كانت العينان تنظران مباشرة إلى الكاميرا وكان الانعكاس الأحمر متماثل في كلتا العينين، فهذا عادة ما يعني صحة العينين.

 

كيف تتأكد من صحة عينيك باستخدام فلاش الموبايل؟

يمكن أن يكون غياب العيون الحمراء ناتجًا عن بعض الأسباب البسيطة، مثل رمش العين قبل التقاط الصورة أو عدم التركيز على الكاميرا.

تستطيع هذه الطريقة الكشف عن بعض المشاكل المشتركة، مثل الحول، الذي يحدث عندما تتجه العيون في اتجاهات مختلفة، كما يمكن أن يشير غياب العيون الحمراء إلى وجود مشكلة صحية.

عندما تلاحظ البياض في الصور، يجب أن تكون حذرًا، فقد يشير ذلك إلى مشاكل خطيرة مثل انفصال الشبكية. من الأفضل استشارة طبيب العيون إذا لاحظت أي تغييرات غير طبيعية في صور عينيك.

والمثير للرعب أن العيون الحمراء في الصور قد تكون أحد أعراض الورم الأرومي الشبكي، وهو نوع نادر من سرطان العين لدى الأطفال والذي تم اكتشافه من قبل العديد من الآباء الذين لاحظوا أن عيون أطفالهم تبدو غريبة في صور الفلاش. 

فهو يؤثر على شبكية العين، التي ترسل إشارات إلى الدماغ للمساعدة في الرؤية ومن المحتمل أن يكون مميتًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتم علاج معظم الحالات بنجاح عند اكتشافها مبكرًا، لذا استمر في التقاط أكبر عدد ممكن من الصور لمراقبة الأطفال في حياتك. 

وقد يظهر على شكل انعكاس أبيض أو أصفر أو أسود على حدقة العين ويمكن أن يؤثر على كلتا العينين أو عين واحدة؛ لذلك، إذا كان لديك أي قلق، استشر طبيب العيون أو طبيبك. 

يجب على أولئك الذين يلاحظون البياض أن يكونوا حذرين من اعتام عدسة العين أو انفصال الشبكية، والذي يمكن أن يكون علامة على أي منهما.

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