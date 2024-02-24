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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد صورها برفقة رجل آخر.. انفصال إيلي جولدينج وكاسبار رسميًا

Ellie goulding
Ellie goulding

أعلنت المغنية الشهيرة إيلي جولدينج وزوجها كاسبار جوبلينج عن انفصالهما بشكل رسمي، وذلك بعد فترة من الشائعات والتكهنات حول حالتهما الزوجية، وقد أقرّ أصدقاء الزوجين بأن "الطلاق هو النتيجة الوحيدة" لهذه العلاقة.

وقد نشر الثنائي بيانًا مشتركًا عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدا أنهما قررا الانفصال بعد مراجعة الأمور بعمق وتفكير شديد، وذلك بهدف تحقيق السلام والرفاهية لكل منهما بشكل منفصل.

 

لماذا انفصل المغنية إيلي جولدينج وزوجها كاسبار؟

يأتي هذا الإعلان بعدما تم تداول الشائعات بشكل كبير حول انفصال الزوجين، خاصة بعد رصد إيلي وهي تقضي وقتًا ممتعًا مع شخص آخر في الأيام الأخيرة، وقد زادت هذه الأنباء من حدة التكهنات حول مستقبل علاقة إيلي وكاسبار.

من جانبه، ظهر كاسبار لأول مرة بدون خاتم الزواج أمس الجمعة، حيث بدا في حالة من الحزن والكآبة خلال تجوله في شوارع لندن، بينما كانت إيلي تستمتع برحلة رومانسية مع شريكها الجديد.

وعلى الرغم من أنهما لم يكشفا عن تفاصيل دقيقة حول أسباب الانفصال، إلا أنه تم التأكيد على أن الزوجين كانا يعيشان حياة منفصلة لمدة طويلة، على الرغم من جهودهما الجادة في محاولة إصلاح العلاقة من أجل ابنهما الصغير.

وفي تصريحاتهما، أكد الثنائي أنهما لا يزالان أصدقاء قريبين وأنهما سيبقيان على التعاون فيما يخص رعاية ورفاهية ابنهما المشتركة. وأكدا أيضًا التزامهما بحماية خصوصية عائلتهما، وطلبا من الجمهور احترام قرارهما وعدم التعليق أكثر على هذا الموضوع.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الزوجين، فإنهما يأملان في بداية فصل جديد في حياتهما، متمنين لبعضهما البعض السلام والسعادة في المستقبل.

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