امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

على الرغم من التحذيرات المستمرة بضرورة توخي الحذر في المطبخ، إلا أن الحوادث المجنونة خلال عمليات الطهي ما زالت تحدث بشكل متكرر.

وفي حادثة غريبة، انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها جهاز آيباد Apple iPad مفتت تمامًا بعد أن وضعته امرأة عن طريق الخطأ داخل الفرن.

الصورة المنشورة على موقع Reddit قبل بضع ساعات أثارت اندهاشًا واسعًا.

وجاء في التعليق الأصلي على الصورة التي جمعت أكثر من 30000 تفاعل: "لقد قامت أمي بوضع جهاز الآيباد الخاص بها في الفرن عن طريق الخطأ".

حظي منشور Reddit بتفاعل كبير، حيث تنوعت التعليقات بين المذهولة والساخرة.

وقال أحد المستخدمين ساخرًا: "لقد جعلت احترقت التفاحة"، وأضاف آخر: "دفاعًا عن نفسها، لم يكن لدى شركة آبل أي تحذير ضد وضع جهاز الآيباد في الفرن".

أشار بعض المستخدمين إلى أنها كانت محظوظة لأن أسوأ ما حدث كان تلف الشاشة فقط، وعلق آخر قائلًا: "إنها محظوظة لأن البطارية لم تنفجر أو شيء من هذا القبيل".