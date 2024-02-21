لن تصدق ماذا وجد أفضل مصوّر لهذا العام تحت الماء؟

حاز المصور السويدي، أليكس داوسون، على لقب مرموق كمصور تحت الماء لعام 2024 بفضل صورته المذهلة بعنوان "Whale Bones".

تعتبر الصورة الجذابة لحظة تجسيدية، حيث يستكشف غواص هيكلًا عظميًا لحوت المنك تحت الغطاء الجليدي في جرينلاند.

تميزت صورة داوسون الفائزة بين 6500 صورة من مصورين تحت الماء من مختلف أنحاء العالم.

ولم تُظهر صورته فقط جمال العالم تحت الماء، بل ألقت أيضًا الضوء على تحديات الحياة البحرية.

وعلى الرغم من أنها تصور نتيجة ثانوية لصيد الحيتان بصورة محدودة، فإن الصورة تسلط الضوء على الانخفاض العالمي في أعداد الكائنات البحرية والحياة البرية.

وأشاد عالم الأحياء البحرية السابق وحكم المسابقة أليكس موستارد بعمل داوسون، مشيرًا في قسم تعليقات لجنة تحكيم الصورة إلى أن التكوين الرائع يدعو المشاهدين إلى التفكير في تأثيرنا على المخلوقات العظيمة على الكوكب.

وشدّد ماسترد على ضرورة التغيير في نهجنا تجاه الحفاظ على الحياة البرية، حيث انخفضت الحيوانات البرية بنسبة 85% منذ ظهور البشر.

وفي تصريح لـ بي بي سي، سلط موستارد الضوء على الظروف الصعبة التي تم في ظلها تصوير عظام الحوت، مع نزول الغواص الذي يحبس أنفاسه أسفل الغطاء الجليدي في جرينلاند لمشاهدة الجثث.

وأشار إلى أن بدلة الغواص والشعلة تعطي الصورة إحساسًا غريبًا زائرًا، وتجذب المشاهدين إلى المشهد.