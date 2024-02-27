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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اليابان تحطم كل التوقعات بمركبة فضائية من حديد| ماذا فعلت على القمر ؟

صدى البلد

تمكنت مركبة يابانية الهبوط على سطح القمر والصمود على القمر لمدة ليلة كاملة، التي تعتبر ما يعادل أسبوعين على الأرض من الظلام والبرودة الشديدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت وكالة الفضاء الوطنية اليابانية "جاكسا" في بيان لها عبر تويتر أنه تم إرسال أمر إلى مركبة الهبوط المعروفة باسم "SLIM" وتلقيت استجابة منها. 

وتم وضع المركبة في وضع السكون بعد هبوطها الصعب في يناير الماضي، حيث تواجه الألواح الشمسية الخاصة بها الاتجاه الخاطئ وتعجز عن توليد الطاقة. 

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وبعد تغير اتجاه الضوء الشمسي في وقت لاحق، تمكنت المركبة من إرسال صور مرة أخرى، ولكنها توقفت مرة أخرى عندما حلت الليلة القمرية.

وأوضحت "جاكسا" في الوقت نفسه أن "SLIM" لم تكن مصممة لليلة القمر القاسية. وأعلنت عن نية المحاولة لإعادة التشغيل مرة أخرى اعتبارًا من منتصف فبراير، عندما يسطع الشمس مرة أخرى على الألواح الشمسية لـ "SLIM".

وقال الدكتور سميون باربر من جامعة "أوبن" في المملكة المتحدة: "إن خبر إعادة تشغيل 'SLIM' بعد الليلة القمرية الباردة ذو أهمية كبيرة. إن البقاء على قيد الحياة خلال الليلة القمرية هو أحد التحديات التكنولوجية الرئيسية التي يجب التغلب عليها إذا أردنا إقامة بعثات روبوتية أو بشرية طويلة الأمد على سطح القمر".

وأوضح الدكتور باربر أن "SLIM" هبطت بالقرب من خط الاستواء القمري، حيث يصل سطح القمر إلى أكثر من 100 درجة مئوية في الظهيرة، ثم ينخفض إلى -130 درجة مئوية خلال الليلة القمرية.

وأشارت "جاكسا" إلى أن التواصل مع المركبة تم قطعه بعد وقت قصير - حيث كانت الظروف تشير إلى أنه كان ظهيرة قمرية، مما يعني أن درجة حرارة معدات الاتصال كانت مرتفعة جدًا.

الألواح الشمسية البرودة الشديدة الشمس

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