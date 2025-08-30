قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص

حادث انقلاب قطار مطروح
حادث انقلاب قطار مطروح
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد مصابي حادث خروج 7 عربات عن القضبان من القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة بنطاق محافظة مطروح، إلى 100 مصاب، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وأكدت الوزارة تقديم كل الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، في ظل متابعة لحظية من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف نقلت عدد من المصابين، إلى مستشفى الضبعة المركزي، وعدد آخر  في مستشفى رأس الحكمة.

رفع درجة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح

وأكدت الوزارة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة، والدفع بأطقم طبية؛ لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.

حادث قطار مطروح حادث انقلاب قطار مطروح انقلاب قطار مطروح مصابي قطار مطروح مطروح وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطارات السكك الحديدية

توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب

ترشيحاتنا

FreeBuds SE 4

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

سامسونج

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

بالصور

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد