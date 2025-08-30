ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد مصابي حادث خروج 7 عربات عن القضبان من القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة بنطاق محافظة مطروح، إلى 100 مصاب، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وأكدت الوزارة تقديم كل الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، في ظل متابعة لحظية من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف نقلت عدد من المصابين، إلى مستشفى الضبعة المركزي، وعدد آخر في مستشفى رأس الحكمة.

رفع درجة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح

وأكدت الوزارة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة، والدفع بأطقم طبية؛ لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.