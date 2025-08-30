وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه

وصل منذ قليل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى موقع حادث خروج 7 عربات من القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، والذي أسفر عن انقلاب عربتين.

وتفقد الوزير موقع الحادث لمتابعة أعمال الطوارئ الجارية، والاطمئنان على سير عمليات إعادة حركة القطارات، كما وجه بسرعة تقديم الدعم اللازم للمصابين، وتكليف فرق فنية متخصصة بالوقوف على أسباب الحادث.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت في بيان رسمي، أن الحادث وقع في تمام الساعة 15:30 من مساء السبت 30 أغسطس 2025، بخروج 7 عربات من القضبان وانقلاب عربتين منها، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.