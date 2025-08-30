قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مانشستر يونايتد يفوز 3-2 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي
إعلام عبري: استهداف قيادة الحوثيين كاد يلغى.. ومعلومات استخباراتية أنقذت العملية
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه

وصل منذ قليل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى موقع حادث خروج 7 عربات من القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، والذي أسفر عن انقلاب عربتين.

وتفقد الوزير موقع الحادث لمتابعة أعمال الطوارئ الجارية، والاطمئنان على سير عمليات إعادة حركة القطارات، كما وجه بسرعة تقديم الدعم اللازم للمصابين، وتكليف فرق فنية متخصصة بالوقوف على أسباب الحادث.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت في بيان رسمي، أن الحادث وقع في تمام الساعة 15:30 من مساء السبت 30 أغسطس 2025، بخروج 7 عربات من القضبان وانقلاب عربتين منها، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

