الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تداعيات حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلي القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى إنقلاب ٢ عربة منها
و وقوع عدد من الإصابات والوفيات .

وأجرت وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، لمتابعة تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، و رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بمطروح ومتابعة جهود نقل المصابين للمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية .

وتقدمت د.منال عوض بخالص الدعاء  بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث وخالص المواساة والتعازي لأسر المتوفين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تواصلت مع الوزارات المعنية لمتابعة مستجدات الموقف والتنسيق مع محافظة مطروح لتوفير الإمكانات اللازمة ودعم الجهود المبذولة لمختلف جهات الدولة وبصفة خاصة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر المصابين والمتوفين .

التنمية المحلية منال عوض حادث قطار مطروح

