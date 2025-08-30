قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي
قطة وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري
توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة
التحفظ على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم
البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال
الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص
قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا
صحة ترامب تثير الجدل في واشنطن.. تفاصيل

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سوى تكهنات ربطت غيابه عن الظهور العلني بتدهور حالته الصحية أو حتى وفاته، مؤكداً أن الحقيقة تتلخص في أنه لم يظهر للإعلام منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهو أمر غير معتاد على ترامب الذي اعتاد على الظهور شبه اليومي سواء عبر المؤتمرات الصحفية أو توقيع الأوامر التنفيذية.

 وأضاف أن غيابه عن المشهد العلني منذ الأربعاء وحتى الجمعة، على الرغم من عقده اجتماعات داخل البيت الأبيض، كان الشرارة التي غذّت هذه الأقاويل.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية،  أن ترامب تعمد صباح اليوم الظهور بشكل علني لكسر هذه الشائعات، حيث خرج لممارسة رياضته المفضلة "الجولف" أمام أعين الصحفيين، مرتدياً زيه الرياضي المعروف، في رسالة مباشرة بأن وضعه الصحي طبيعي ولا يدعو للقلق.

 وأوضح أن الرئيس الأمريكي لم يُدلِ بأي تصريح رسمي ينفي ما تردد، كما أن البيت الأبيض لم يصدر بياناً بشأن صحة ترامب، وهو ما عزز بعض التساؤلات، لكنه في الوقت نفسه عكس ثقة الإدارة في أن هذه الأنباء غير ذات أساس.

وأكد رامي جبر أن مثل هذه الشائعات ليست الأولى التي تلاحق الرئيس الأمريكي، فقد سبق أن أثير الجدل قبل أشهر عندما ظهرت عليه أعراض صحية بسيطة كتورم في الساقين وتغير لون الجلد، وهو ما دفع البيت الأبيض حينها لتوضيح حالته الصحية وربطها بتناول عقار الأسبرين ومشاكل في تدفق الدم.

 لكنه شدد على أن الوضع الحالي مختلف تماماً، حيث لا توجد مؤشرات ملموسة على اعتلال صحة ترامب، مشيراً إلى أن ظهوره العلني الأخير يقطع الطريق أمام محاولات تضخيم غيابه عن الساحة الإعلامية.

صحة ترامب واشنطن القاهرة الإخبارية

