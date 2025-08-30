قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
توك شو

وزير الاقتصاد الفلسطيني: نهيئ بيئة استثمارية جاذبة لمرحلة ما بعد الحرب

عبد الخالق صلاح

قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا مكثفة لتهيئة الظروف الاقتصادية والبيئية والتشريعية بما يضمن أن يكون المستقبل أفضل مما هو عليه الآن، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على بناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على استيعاب المشاريع والاستثمارات.

وأوضح العامور، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة تسعى من خلال إجراءات عملية إلى تبسيط المعاملات واستحداث قانون استثمار عصري يتناسب مع المتغيرات الجديدة، إلى جانب إصدار مجموعة من القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية بما يعزز الشفافية ويشجع المستثمرين.

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني وقّع مؤخرًا قانون المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة ومنح فرص متساوية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير الأنظمة المرتبطة بها، والاعتماد على الأتمتة والرقمنة في مختلف الخدمات.

وأكد أن فلسطين ستكون جاهزة للمرحلة التالية فور وقف الحرب، حيث ستكون البيئة الاستثمارية جاذبة ومؤهلة لاستقطاب المستثمرين بدلًا من أن تكون بيئة طاردة كما كان الحال في السابق.

وزير الاقتصاد الفلسطيني الحرب محمد العامور

مشروبات تنظف شرايين القلب
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
طريقة عمل الملبن..
ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

