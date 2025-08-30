الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد السلام، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

كان خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، ناقش خلالها خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

‏‎اللقاء هو التاسع عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز باسمه القديم «الأسيوطي»، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

كانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، وأحرز هدف الأهلي أحمد رضا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا.

وأكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.