التعليم تكشف موقف غياب الطلاب عن المدرسة بنظام البكالوريا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة على أن هناك العديد من الإجراءات المنظمة المتعلقة بحضور الطلاب في المدارس، لافتا إلى أن المواد الدراسية التي سوف يقوم الطلاب بدراستها تلزمه بالحضور.

شهادة البكالوريا

أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي سيتم وضعها للطلاب في هذا التوقيت للحد من عدم الحضور بالمدارس فيما يتعلق بشأن شهادة البكالوريا، موضحا أن بداية العام الدراسي الجديد سوف يكون يوم 20 سبتمبر.

وشدد على أن السنة الثالثة بالثانوية العامة سنة شهادة لا يوجد بها أعمال سنة، وفي نظام البكالوريا لا يوجد أي أعمال سنة في الصف الثاني والثالث، وذلك لأن السنتين شهادة والمجموع بهم يكون تراكمي، وإجمالي نتيجة المواد الدراسية يكون 4 مواد في الصف الثاني و3 مواد في الصف الثالث.