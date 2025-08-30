قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
التعليم تكشف موقف غياب الطلاب عن المدرسة بنظام البكالوريا

شادي زلطة
شادي زلطة
محمد البدوي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة على أن هناك العديد من الإجراءات المنظمة المتعلقة بحضور الطلاب في المدارس، لافتا إلى أن المواد الدراسية التي سوف يقوم الطلاب بدراستها تلزمه بالحضور.

 شهادة البكالوريا

أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي سيتم وضعها للطلاب في هذا التوقيت للحد من عدم الحضور بالمدارس فيما يتعلق بشأن شهادة البكالوريا، موضحا أن بداية العام الدراسي الجديد سوف يكون يوم 20 سبتمبر.

وشدد على أن السنة الثالثة بالثانوية العامة سنة شهادة لا يوجد بها أعمال سنة، وفي نظام البكالوريا لا يوجد أي أعمال سنة في الصف الثاني والثالث، وذلك لأن السنتين شهادة والمجموع بهم يكون تراكمي، وإجمالي نتيجة المواد الدراسية يكون 4 مواد في الصف الثاني و3 مواد في الصف الثالث.

البكالوريا شهادة البكالوريا التربية والتعليم التعليم الفني المدارس

