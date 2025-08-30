هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة إن البكالوريا لا يوجد بها أعمال سنة خلال فترة الدراسة بالصف الثاني والثالث، وذلك باعتبار أن العامان شهادة.

نظام الثانوية العامة

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى إلى أنه على الجانب الآخر بالنسبة لنظام الثانوية العامة الصف الثاني يعتبر عام نقل، وبالتالي يوجد بها أعمال سنة، وفي السنة الثالثة باعتبارها سنة شهادة لا يوجد بها أعمال سنة.

السنة الثالثة بالثانوية

وأكد على أن السنة الثالثة بالثانوية العامة سنة شهادة لا يوجد بها أعمال سنة، وفي نظام البكالوريا لا يوجد أي أعمال سنة في الصف الثاني والثالث، وذلك لأن السنتين شهادة والمجموع بهم يكون تراكمي، وإجمالي نتيجة المواد الدراسية يكون 4 مواد في الصف الثاني و3 مواد في الصف الثالث.