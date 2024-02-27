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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة تفشي وباء الكوليرا بين مئات الأشخاص في عرب البحر

صدى البلد

يستمر الجدل بسبب مخاوف من انتشار مرض الكوليرا على متن سفينة نرويجية كانت في رحلتها للعاصمة بورت لويس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعطت موريشيوس الضوء الأخضر لسفينة Norwegian Dawn للرسو في العاصمة بورت لويس بعد عدم وجود دلائل على وجود وباء الكوليرا على متنها.

كان 15 شخصًا على متن Norwegian Dawn يخضعون للعزل بسبب مرض في المعدة، وكانت المخاوف من أن يكون السبب الكوليرا. فيما أكد مدير وزارة الصحة في موريشيوس، الدكتور بوشون أوري، أن الركاب كانوا يعانون من التهاب في الجهاز الهضمي وليس الكوليرا، وأنهم تعافوا تمامًا.

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كانت السلطات قد منعت السفينة في البداية لتجنب أي مخاطر صحية، وقد ظهرت أعراض خفيفة لمرض في المعدة على الركاب خلال رحلتهم إلى جنوب أفريقيا.

وفقًا لممثل لشركة Norwegian Cruise Line Holdings. صرحت ماري فرانكوفيلا ديس، التي تبلغ من العمر 69 عامًا وهي راكبة على متن السفينة أن الأجواء على السفينة كانت هادئة  رغم التأخير. 

سيتم فحص الركاب من قبل السلطات الصحية عند النزول من السفينة، وسيتم توفير المساعدة الطبية للجميع في نقطة النزول.

يوجد على متن السفينة 2184 راكبًا و1026 من أفراد الطاقم. ومن المتوقع أن ينزل نحو 2000 راكب في بورت لويس وينضم نحو 2000 آخرين في نفس الوقت، وسيتم السماح الآن لأولئك الذين ينزلون أو ينضمون إلى الرحلة بالقيام بذلك في 27 فبراير.

السلطات الصحية انتشار مرض جنوب افريقيا جهاز الهضمي

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