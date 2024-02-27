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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من النحاس والقصدير.. اكتشاف سيف نحاسي يعود تاريخه إلى 4000 عام

صدى البلد

في اكتشافٍ مثير للدهشة، تم العثور على سيف نحاسي يعود تاريخه إلى أكثر من 4000 عام في غابة جاروسلاف في بولندا. ويعتبر هذا السيف أقدم سلاح معدني تم العثور عليه في المنطقة.

ووفقا لموقع “انشينت اورجينز”قالت الدكتورة إلزبيتا سيرادزكا-برغارت، عالمة آثار في المتحف في جاروسلاف، أنه في الألفية الثالثة قبل الميلاد، كانت الأدوات المصنوعة من النحاس نادرة جدًا في المنطقة.

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تم العثور على هذا السيف في نوفمبر من العام الماضي بواسطة بيوتر غورلاخ من جمعية جاروسلاف للتنقيب والاستكشاف، الذي كان يستخدم كاشفًا معدنيًا بإذن من مدير الحفاظ على التراث في بودكارباتسكي. وقد كان جورلاخ يجري عملية بحث في غابة منطقة جاروسلاف بالقرب من بلدة كورزينيتسا.

وقال جورلاخ: "كنت قد انتهيت من البحث لهذا اليوم. عندما عدت إلى السيارة، تركت الكاشف مشتغلاً. في وقت ما، حصلت إشارة. عندما كنت أحفر في أرض الغابة، رأيت جسمًا معدنيًا مسطحًا مغطى. سرعان ما أدركت أنني أتعامل مع شيء أقدم بكثير من العناصر العسكرية من الحربين العالميتين الأولى والثانية التي كنت أبحث عنها في هذه المنطقة".

تم إبلاغ مدير حفظ التراث في بودكارباتسكي بالاكتشاف، بالإضافة إلى علماء الآثار من متحف بيت أورسيتي القريب في جاروسلاف، الذين قاموا بتحديد الجسم المعدني مبدئياً.

ووفقًا للعالم الآثاري الدكتور مارسين برجارت من متحف جاروسلاف، تعقب تاريخ السيف المكتشف في كورزينيتسا إلى النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد. 

وقال الدكتور برجارت: “في أراضي بولندا، هذه هي فترة تغير هائل يرتبط بتغيير المواد الخام الرئيسية لإنتاج الأدوات”، وأضاف أنه في هذا العصر الجديد، تم صنع الأدوات والحلي والأسلحة من البرونز، وهو سبيكة تتكون من مزيجين من المعادن: النحاس والقصدير.

اكتشاف اكتشاف مثير الحفاظ على التراث

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