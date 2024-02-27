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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة تصنع قهوة مثلجة من الجليد.. كيف فعلت ذلك؟

قهوة مثلجة
قهوة مثلجة

تعتبر صناعة المشروبات المثلجة أمرًا شائعًا في العديد من البلدان، ويعتبر العنصر الرئيسي في جميع هذه المشروبات، هو أن الثلج يجب أن يكون نقيًا وآمنًا من الملوثات أو البكتيريا الضارة. 

وانتشرت قصة بشكل واسع مؤخرًا، عن بلوجر على السوشيال ميديا، بعدما صنعت مشروب قهوة "Snow Latte" باستخدام الثلج مباشرة من على الأرض. 

أثار مقطع الفيديو الخاص بها جدلاً واسعًا، حيث أبدى الناس مخاوفهم بشأن الآثار السلبية لتناول الثلج غير النقي.

وفي المقطع المنتشر على نطاق واسع، سكبت هذه البلوجر، كوبا كبيرا من القهوة السوداء في وعاء مملوء بالثلج، ومن ثم خلطت الثلج مع القهو؛ لتحوله إلى قطع من القهوة المثلجة. 

وبعد ذلك، أضافت الكريمة والسكر، وخفقت جيدًا، ثم في النهاية أضافت مكعبات الثلج، وأعلنت عن جاهزية “لاتيه الثلج”.

https://www.instagram.com/reel/C3a2kqLOduL/?igsh=YnQwM3N3MnM2bXZ1

الثلج الجليد قهوة

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