عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقترح أميركي..

حماس: مسودة باريس هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد

ارشيفي
ارشيفي

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان أن الجانب الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة.

وذكر القيادي في حماس أسامة حمدان في تصريحات صحفية له أن مسودة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة هي مراوغة من قبل الاحتلال.

وأشار القيادي في حماس إلي أن مسودة باريس مقترح أمريكي وهدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد.

وشدد  أسامة حمدان علي مسودة الاتفاق الأمريكية هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل، مشيرا إلي أنه لم يتم التوافق علي مسودة باريس.

وقال أيضا : نريد وقف العدوان وإنهاء الحصار وإطلاق برنامج لإعمار غزة دون قيود إسرائيلية و الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى يأتي لاحقا.

وأضاف القيادي في حماس أسامة حمدان: هناك مراوغة إسرائيلية للخروج من كل الالتزامات و الترويج لمسودة الاتفاق حالة دعائية لا تصل إلى ما نريد.

وأردف : ما لم يتم وقف المجاعة في غزة وإنهاء العدوان لن نقبل أن تستمر الأمور على هذا النحو فالإدارة الأمريكية تحاول التأثير عبر تسريباتها على الرأي العام الفلسطيني.


وختم :  تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين والرئيس بايدن يمارس النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر ان اتفاق باريس سيسمح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة وتوفير الخيام للنازحين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مدفوع له كتير.. محمد شبانة: يجب فرض عقوبات كبيرة على كريستيانو رونالدو

متى رمضان 2024؟.. اعرف موعده وعدد ساعات الصيام ومواقيت الإمساك والإفطار

دفعة صواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون الإسرائيلية

حماس: مسودة باريس هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان ماحدش ينتقدك أعلم أن لكل مقاما مقال.. قواعد لإتيكيت العزاء

تحذير مهم.. 5 أبراج أكثر عرضة للحسد والمشاكل خلال الفترة المقبلة

جايولا| جزيرة إيطالية ملعونة دمرت كل من امتلكها.. ما قصتها؟

امرأة تصنع قهوة مثلجة من الجليد.. كيف فعلت ذلك؟

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ