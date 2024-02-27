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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

الكشف عن 5 أسباب
الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

كشفت إيرينا بيومي، الأستاذة في جامعة موسكو الحكومية عن الأسباب الموضوعية وراء ظاهرة اختفاء العصافير التي تشهده موسكو والعديد من المدن الروسية. 

 

قالت إيرينا بيومي إن السبب الأول هو البستنة الحضرية حيث أنه غالبا ما تُستخدم الزراعة الأحادية لتنسيق الحدائق، ويتم قص المروج قبل أن تنتج النباتات البذور،  ونتيجة لذلك، تختفي الإمدادات الغذائية للطيور.

 

وأضافت أن ثاني الأسباب عدم وجود مكان للعيش فيه حيث تختار العصافير الشقوق والمنافذ المنعزلة للسكن، لكن المباني الحديثة المتعددة الطوابق المبنية باستخدام تقنيات متجانسة خالية عمليا من هذه الملاجئ.

تفاصيل 

ولفتت إلى أنه في السابق، كانت العصافير تختبئ تحت أسطح المنازل، والآن لا توجد مخابئ أو حتى شرفات، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الزجاج الصلب فخًا حقيقيًا، حيث تصطدم به الطيور.

 

وأوضحت أن ثالث الأسباب: الأوبئة حيث أن هناك تقارير كثيرة تفيد بأن ملاريا الطيور تنتشر بنشاط، لكن لا يزال من الصعب الحكم على مدى أهمية هذا العامل.


وتابعت أن رابع الأسباب: التقليم الجائر للأشجار حيث تحب العصافير الاختباء في الأدغال، وتقضي البستنة الحضرية النشطة للغاية بتحويل الأدغال "البرية" إلى مجرد جذوع. وهذا يحرم العصافير من الغطاء النباتي.

 

وواصلت أن خامس الأسباب هي فرز النفايات حيث أن العالم يدق ناقوس الخطر منذ فترة طويلة، ففي أوروبا انخفض عدد العصافير المنزلية بنسبة 60٪ منذ عام 1979، ومنذ الستينيات تقلص عدد العصافير في بريطانيا بمقدار 22 مليون طير، وكذلك هو الوضع في الهند.

 

 والسبب الرئيسي، حسب العلماء، هو المباني الخرسانية والزجاجية التي تقتل العصافير.

 

ووفقً لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” لا يزال هناك عدد كبير نسبيا من العصافير في وسط العاصمة الروسية، أو في منطقة جامعة موسكو الحكومية على سبيل المثال، لكن في ضواحي المدينة اختفت هذه الطيور تقريبًا.

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