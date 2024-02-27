مركز الفلك: شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس في معظم الدول



أكد مركز الفلك الدولي أن القمر سيغيب بعد غروب شمس العاشر من مارس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا بالإضافة الي حدوث الاقتران المركزي وذلك في العشار من مارس المقبل في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش ، لذا فمن المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس.

وقال المركز في بيان له ان معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس.

وأضاف : أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة (ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وتابع : في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

وأتم المركز بيانه : بناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس