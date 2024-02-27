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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل جودر على قناة أبو ظبي الفضائية

صدى البلد

تعاقدت قناة أبو ظبي الفضائية علي عرض مسلسل جودر للفنان ياسر جلال، على شاشتها خلال شهر رمضان الكريم . 

مسلسل جودر من المقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان الكريم ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة.

مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

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ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فيظهر بشخصية أحد أعيان المغرب.

وقالت الفنانة نور، إنها تؤدي شخصية الملكة "شواهي" مع الفنان ياسر جلال ضمن أحداث مسلسل "جودر"، وإن العمل يضم عددا من الأسماء الكثيرة وهو قصة من قصص الف ليلة وليلة.

وأردفت الفنانة نور، أن المسلسل ينتمي لـ"الفنتازيا"، لافتة إلى أن شخصية الملكة شواهي هي شخصية شريرة .

وقالت “نور”: دوري في مسلسل "جودر" مميز ومختلف، ومش بيتكتب كتير، وبحب كل فترة أغير وما أبقاش في نفس مود الأدوار.

وتابعت : كل فنان في المسلسل حضوره مميز ، ويتبقى توفيق ربنا وانه يعجب الناس.

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