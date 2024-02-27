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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والد ميرهان حسين: العمال سرقوا مجوهرات ابنتي كلها

ميرهان حسين
ميرهان حسين

تبدأ محكمة جنوب القاهرة بعد قليل نظر  جلسات محاكمة المتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين وينشر صدى البلد أقوال والدها.

وكشفت أقوال والد الفنانة ميرهان حسين في واقعة سرقة شقتها بالمقطم مفاجآت عديدة خلال التحقيقات، حيث تبين من أقوال والدها أن عمال تركيب السيراميك وراء ارتكاب الواقعة.

أقوال والد ميرهان حسين في سرقة شقتها

وقال والد ميرهان حسين خلال التحقيقات:  “إن ما حدث تحديدا أنه مقيم في قطعة ٧١٧٥ منطقة س بالمقطم ويمتلك شقة في الدور الثاني وكان قد تواصل مع مقاول وأرسل له ثلاثة عمال لتركيب سيراميك في الشقة، وأن الشقة خاصة بابنته ميرهان حسين وابنه يقطن في الدور الأرضي وكانوا سيقومون بتركيب سيراميك لها”.

 

وتابع والد ميرهان حسين خلال التحقيقات، “كان مفروض يركبوا سيراميك بدل السيراميك اللي راكب والكلام ده كان يوم ٢٠٢٤/٢/٧ وابتدوا شغل وكنت مخليهم يباتوا علشان يبقوا في الشغل وكنت سايب مفتاح الباب مع البواب علشان يفتحلهم هما الثلاثة لو خرجوا ويوم ٢٠٢٤/٢/١٥ سافرت دبي ولما رجعت يوم 17 فبراير۱۱،۳۰ مساءً وروحت بيتي لقيت ابني اللي ساكن في الدور الأرضي بيقولي إن في جزمة اتسرقت من عنده”.

 

وأضاف والد ميرهان حسين:  “وابني قالي إن مفيش حد دخل أو خرج من الشقة غير التلات عمال اللي اسمهم أحمد أيمن سليم ومحمد منجي محمد وجمال أشرف ابواليزيد وساعتها طلعت الشقة اللي في الدور الثاني علشان اتأكد الحاجة اللي في الشقة اللي هما كانوا بيبانوا فيها لحد ما خلصوا تركيب سيراميك شقة ابني في الدور الأرضي وتركيب سيراميك الشقة دي نفسها ولما دخلت لقيت بنتي بتقولي أن في 4 ساعات و ۸ خواتم و حلق و ٢ كولية وسلسلة فيها جنية دهب و ۲ غویشه دهب وحقيبة جواها متعلقات شخصية وأحذية والثلاث عمال كانوا خلصوا شغل وسافروا وبعدها وكلمتهم هما الثلاثة قولتلهم تعالولي ولما جم بلغت الشرطة”.

 

وجاء في محضر الشرطة الخاص بسرقة شقة ميرهان حسين، «بشأن ما تبلغ لقسم المقطم من المدعو حسين محمد حسین بسيونی ۷۰ سنه مهندس مدنی حر ومقيم قطعة رقم ٧١٧٥، المقطم باكتشافه سرقة بعض المشغولات الأخرى العامة بابنته من داخل مسكنها تحت التشطيب بالطابق السفلي بذات العقار سكنه تم استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار كل من المتهم احمد ايمن سليم عبدالواحد والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية والمتهم محمد منجی محمد احمد والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية".

وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبطهم وتبين أن الأول يدعي احمد ايمن سليم عبدالواحد ٢٦ سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربية، والثاني محمد منجی محمد أحمد 16 سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربيه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقاموا بإخفاء المسروقات لدي صديق الأول ويدعي محمود مسعود ابوالعنين علي ٢٤سنه كهربائي ومقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية عميل سيئ النية.

وتم ضبط المتهم الثالث بواقعة سرقة ميرهان حسين وبحوزته المسروقات وإرشادهم وهي عبارة عن  4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، و8 خواتم ذهب، و 2 حلق ذهب، و ۲ کولیه، و1 سلسله ذهب و۲ غویشه، والمضبوطات والعودة لديوان القسم، وكذا حقيبه بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ وعليه تم التحفظ على المتهمين.

تم استدعاء المبلغ حسين محمد حسین بسیونی و بعض المضبوطات عليه تعرف عليها وقرر بأنها المبلغ بسرقتها في المحضر وتم أخذ التعهد عليه بالتوجه النيابة صباح اليوم و توقع منه بذلك وتم تحريز المشغولات الذهبية يوصلها السابق و كذا عدد 4 ساعات مختلفه الأشكال و الماركات المضبوطة بإرشاد المتهمين احمد ايمن سليم عبدالواحد ومحمد منجی محمد احمد حوزة المتهم الثالث محمود مسعود بو العنين، بأن وضعوا داخل علبتين زرقاء اللون بداخل مظروف أبيض اللون بأن جمع عليه والجمع الأبيض بخاتم نكراء وصمته محمد صفوت ضابط شرطة و ثبت له المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ.

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