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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

افتتاح دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية.. غدًا

صدى البلد

يستعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لدورة استثنائية، برئاسة الناقد عصام زكريا، وهي دورة اليوبيل الفضي، الـ ٢٥، التي تبدأ فعالياتها بحفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل، الموافق ٢٨ فبراير الجاري، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يحضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

ويُعرض خلال حفل الافتتاح، فيلما قصيرا مدته ٥ دقائق عن تاريخ المهرجان طوال الخمس وعشرون عاما، كذلك فيلمان قام مهرجان الإسماعيلية بترميمهما احتفالا بمئؤية رائد السينما التسجيلية  عبدالقادر  التلمساني وهما " الفأس والقلم " نهاية خط بارليف"  بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح المخرج هشام عطوة .

ويكرم المهرجان في دورته ال ٢٥، التي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على.

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية كلاً من تيري جينسبرج، من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية: الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر المخرجة اميكو ستوك، من صربيا المخرجة أليسا ليبو، من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا، من إيطاليا.

ولجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، تضم المخرج دانيال كوتر| من ألمانيا، رئيسًا وعضوية، الفنانة وصانعة الافلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر دكتورة هندة حوالة من تونس.

ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة تضم دكتور محمد شفيق، من مصر، رئيسًا، وعضوية، منار حسني، مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى تتكون من الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

الدكتورة نيفين الكيلاني المخرج هشام عطوة قصر ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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