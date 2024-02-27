زيادة المعاشات.. «ادعم نقابتك» توضح مطالب الجمعية العمومية للمحامين من المجلس القادم

استعرض عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، طلبات الجمعية العمومية من مجلس النقابة القادم قبل الانتخابات.

وقال جابر، في بيان له، إن زيادة المعاشات بالشكل الذي يحفظ للمحامين وأسرهم حياة كريمة بحيث لا يقل الحد الأدنى عن ٢٥٠٠ جنيه والحد الأقصى ٦٠٠٠ جنيه مع زيادة سنوية لا تقل عن ١٠ فى المائة، هي أولى مطالب الجمعة العمومية.

وأكد أهمية رفع سقف العلاج وخاصة الأسنان، وحل مشكلة الضريبة المضافة والفاتورة الألكترونية، و حل مشاكل المحامين فى ممارسة أعمالهم داخل المحاكم خاصة المكاتب الأمامية وتوفير سيارات النقابة لنيابات أكتوبر والهرم.



كما طالب بضرورة عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية، والتنبيه على موظفى النقابه بالتعامل مع المحامين باحترام وخاصة موظفى المعاشات ونقلها لمقر النقابة العامة

ونوه عن ضرورة العمل على استمرار ممارسة المحامى للمهنة بعد المعاش أسوة بالقضاة والشرطة.

وشدد أن برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين يتضمن آليات واضحة لتنفيذ مطالب الجمعية العمومية.