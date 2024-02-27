مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

حافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 على استقراره عند مؤشرات أمس المنخفضة، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 الذي يقيس متوسط السعر المحلي أمس بقيمة 70 جنيها للجرام، وعلى الصعيد العالمي استقر مؤشر المعدن الأصفر عند آخر انخفاض.

وفي هذا الصدد، استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، 27 فبراير 2024، داخل السوق المحلية، ليسجل الآن 2930 جنيها، ويضاف على سعر الجرام قيمة من 100- 150 جنيها للمصنعية.

تصريحات هامة من الشعبة

استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 ليسجل خلال بداية التعاملات قيمة 3348 جنيهًا لسعر جرام الذهب.

وحافظ سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 27 فبراير 2024، على استقراره ليسجل سعر جرام 18 الآن قيمة 2511 جنيها، واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، 27 فبراير 2024، ليسجل 23440 جنيها.

ويسجل مستوى سعر الذهب بالمصنعية تباينًا تبعًا لتقدير الدمغة والمصنعية من مكان لآخر ومن صاغة لأخرى، ويمكن حساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، بإضافة دمغة من 30 إلى 65 جنيها، (حسب المحل)، فيما تجري إضافة من 100 إلى 150 جنيها زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، باختلاف المحلات تحت بند المصنعية.

واستقر سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء، 27 فبراير 2024، عند قيمة 2034 دولارًا للأونصة، وفقًا للسعر الذي دونته شاشة البورصة العالمية.

ومن جانبه، علق هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، على انخفاض أسعار الذهب وانخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية، بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة.

وقال ميلاد خلال تصريحات له، إن هناك عوامل أساسية تتحكم في سعر الذهب، وهي؛ البورصة العالمية، وسعر الصرف، والعرض والطلب، وأضاف أن الطلب على الذهب انخفض خلال الفترة الحالية مع عودة المدارس واقتراب شهر رمضان، مع إحجام البعض عن الشراء مع تراجع الأسعار.

قرارات البيع والشراء حاليا

وعن قرارات البيع والشراء خلال الوقت الحالي، قال: "قرارات البيع والشراء النهارده أصبحت كل واحد على مسؤوليته، الناس تبقى واخده بالها وهي بتتعامل مع الذهب".

وأوضح أن الذهب ليس للمضاربة من أجل الشراء والبيع بعد مدة قصيرة للاستفادة من فارق السعر، مشيرًا إلى أن الأمر محفوف بالمخاطر، لأن السعر غير مضمون.

وبين رئيس الشعبة العامة للذهب أنه يجب أن يكون شراء الذهب للاحتفاظ به لمدة طويلة، والتي لا يجب أن تقل عن سنة، مفضلًا شراء الذهب خلال انخفاض الأسعار واستقرارها، وليس خلال فترات تقلبات الأسعار، وأشار إلى أن سعر الذهب في الوقت الحالي مستقر، ولكن سوق الذهب يترقب الأوضاع خلال الفترة المقبلة، ناصحًا باقتناء الذهب كمشغولات أفضل من السبائك والجنيهات.

وفي السياق نفسه، اسعار الذهب والتي تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

المتلاعبين بالذهب والعملات الأجنبية

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي: