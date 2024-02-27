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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شخصية مهزوزة ومتوترة وانطوائية.. أضرار قضاء أوقات طويلة على ألعاب الفيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذر الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، من خطورة الجلوس لفترات طويلة على ألعاب الفيديو، كونها تضر حاسة السمع بصورة كبيرة، قائلا إنه يجب توجيه الأبناء ومتابعتهم وتحديد ساعات الجلوس على تلك الألعاب، لافتا إلى أن استجابة الأطفال لتعليمات الأباء والأمهات تكون أسهل من المراهقين الذين يتعمدون العند بمخالفة التوجيهات.

وأضاف «حتة»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه يجب على الأباء والأمهات إشراك أبنائهم في الموضوعات المختلفة والتفاصيل اليومية، إلى جانب قضاء أوقات رفاهية وغيرها معهم، فضلا عن استخدام الأسلوب التحفيزي عند التعامل مع الأبناء خاصة المراهقين منهم، فمثلا: «لو أنت قللت من عدد ساعات ساعات الجلوس على ألعاب الفيديو، هجيبلك كذا أو هطلعك رحلة كذا، وغيره من الأمور».

وتابع، أن قضاء أوقات طويلة على ألعاب الفيديو يخلق شخصية مهزوزة ومتوترة وانطوائية وغير اجتماعية  وغير قادرة على إتخاذ قرارا، وهذه مشكلة كبيرة في الأجيال القادمة، قائلا: «التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية تلازم الشخص طوال مراحل حياته المختلفة سواء ثانوي أو جامعة أو غيره، فيصبح لا يحب التعامل مع الجماعة، وتنفيذ كل أموره بنفسه ومنطوي».

الدكتور شريف حتة العاب الفيديو المراهقين الصحة العامة أوقات رفاهية

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