مبدع متفرد.. وزيرة الثقافة تنعى الشاعر الكبير بخيت بيومي

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشاعر الكبير بخيت بيومي، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ ٨٢ عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقدنا اليوم شاعرًا غنائيًا متفردًا أثرى الحياة الفنية والغنائية بالعديد من الأعمال الخالدة لكبار مطربينا، وشكلت مؤلفاته جزءًا من ذاكرتنا، ورحل تاركًا مكتبة تحوي إرثًا لن يمحى".

بخيت بيومي شاعر غنائي مصري، ولد في ١٨ يونيو عام ١٩٤٢ بمحافظة الدقهلية، من قرية كفر الحطبة، مركز شربين، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية اﻷزهرية في عام ١٩٦٠ من المنصورة، كما حاز على دبلومة في الخطوط، بدأ حياته مدرسًا في إحدى المدارس الخاصة ثم خطاطًا، وبعدها اتجه لكتابة اﻷغاني.

واشتهر الراحل بكتابة الفوازير، بعد أن ظل يقدمها لمدة زادت عن ١٧ عامًا متواصلة، وحققت هذه الفوازير نجاحات كبيرة.