وزيرة الثقافة تشهد حفل توزيع جوائز فاروق حسني وتتفقد الأعمال الفائزة

وصلت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة لمقر مركز الجزيرة للفنون، فى الزمالك، لحضور حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون في دورتها الخامسة لعام 2024، وتفقدت الوزيرة المعرض الجماعى للشباب الفائزين فى جوائز الدورة الخامسة، وذلك بحضور مجلس أمناء الجائزة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتمنح مؤسسة فاروق حسنى جوائز الفنون فى أفرع (التصوير - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي) ويتم افتتاح المعرض الجماعي للشباب بمركز الجزيرة للفنون.

وتقدم لهذه الدورة 1959 عملاً فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من ألف فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات مصر وتصل قيمة جوائز الفنون إلى نصف مليون جنيه مصري بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى.