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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إدوارد كيف مخترع المجلة بمفهومها المعاصر.. كيف جاءته الفكرة؟

صدى البلد

في ذكرى ميلاد إدوارد كيف، الذي كان محررًا وناشرًا وصاحب مطبعة، نتذكر إسهامه في تطوير مفهوم المجلة الحديثة، ولد إدوارد كيف لأب يعمل كإسكافي في وارويكشاير بنيوتن، التحق بمدرسة متوسطة هناك، ولكن تم فصله بسبب تهمة سرقة مدير المدرسة.

 

إنشاء فكرة المجلة بمفهومها الحديث 

عمل إدوارد كيف جاهدًا لتطوير فكرة مجلة مطبوعة تغطي جميع المواضيع التي تهم المثقفين، بدءًا من التجارة وصولاً إلى الشعر. حاول إقناع العديد من مطابع ودور النشر في لندن بتبني فكرته، لكن لم يكن هناك تحمس كافٍ للفكرة. 

وبالتالي، قرر إصدار مجلة "ذا جنتلمانز ماغازين" (The Gentleman's Magazine) في عام 1731. لم يمضِ وقت طويل حتى أصبحت المجلة واحدة من أكثر المجلات شهرة في تلك الفترة وجعلت إدوارد كيف ثريًا.

 

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كان إدوارد كيف رجل أعمال ذكيًا، حيث كرس كل طاقته في إدارة المجلة، كان يغادر مكتبه نادرًا، وجلب مشاركات العديد من الكتّاب المميزين، بما في ذلك صمويل جونسون الذي تم توظيفه لسنوات عديدة بفضل كيف. قام كيف نفسه بتحرير المجلة تحت اسم الكتابة "سيلفانوس أوربان"، ولكن عمل إدوارد كيف لم يقتصر على ذلك فحسب، بل قام أيضًا بتأسيس مصنع غزل أسطواني، وهو ابتكار مهم في صناعة النسيج.

 وقد اشترى شركة في عام 1742 وحوّلها إلى مطحنة قطن، وربما كانت أول مطحنة غزل تعمل بالماء في العالم. 

إدوارد كيف

رحل إدوارد كيف عن عالمنا في 10 يناير 1754.

إدوارد كيف صمويل جونسون صناعة النسيج المجلة المجلة الحديثة

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