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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب كفر الحصافة بشبين القناطر

جانب من القافلة
جانب من القافلة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم القافلة الطبية الشاملة ، بمركز شباب كفر الحصافة بمركز شبين القناطر بحضور ممثلين من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للأهالي . 
واطلع المحافظ على الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة لأهالي القرية، والتي تشمل الكشف الطبي في تخصصات العيون والرمد وأمراض السكري والأنيميا ومكافحة مسببات فقدان البصر والقدم السكري ، وصرف الأدوية بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية المتنوعة، وتوفير نظارات طبية بالمجان .


وأكد المحافظ أهمية القوافل الطبية في توفير الخدمة الطبية للمواطنين في المناطق النائية، مشيراً إلى حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى جودة، مشيدا بجهود مديرية الصحة في تنظيم القافلة، مثمناً دور الأطباء والفريق الطبي المشارك في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.


وأضاف أن القوافل المتكاملة الجاري تنفيذها تأتي ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة لتنمية الإنسان بالتوازي مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر في إطار فعاليات مبادرة حياة كريمة، كما التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم، ووعدهم بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن .

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