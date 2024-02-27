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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهم بتزوير الشهادات الدراسية في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن رجال مباحث القليوبية من القبض على شخص في مدينة العبور بتهمة تزوير شهادات دراسية باسمه ومنسوبة لجامعات حكومية وأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية في العديد من المجالات بغرض تأسيس شركة، وتم التحفظ على المتهم والشهادات المزورة وأدوات التزوير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية يفيد بورود معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد بتزوير شخص لشهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات بغرض العمل بكبرى الشركات بالبلاد.

وتقرر تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض انشاء شركة تساعدة على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته في إنشاء شركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزته شهادات دراسية متنوعة مزورة وأدوات التزوير جهاز حاسب آلى لاب توب وطابعة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبي ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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