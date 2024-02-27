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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنها تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الجامعة الخضراء الذكية وتطلق جائزة الرواد

مجلس جامعة بنها
مجلس جامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء مجلس الجامعة.


واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة باسم مجلس الجامعة لجميع منسوبي الجامعة بمناسبة  قرب حلول شهر رمضان الكريم ، متمنياً من الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.


وخلال الجلسة وافق مجلس الجامعة على استحداث جائزة جامعة بنها للرواد بهدف تكريم الأساتذة المتفرغين من الرواد من كبار علماء الجامعة تقديرا لدورهم الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية ، علي أن يتم العمل بها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر من العام الجاري .


واستعرض المجلس الشروط الخاصة بالمسابقة والتي تضمنت قيام كل كلية بترشيح مرشح واحد فقط على أن يكون من بين الأساتذة المتفرغين والذين لهم دور ريادي وتأسيسي بالجامعة ، و لديه إنجازات مميزة ورائدة في مجال تخصصه ،  ويكون صاحب مدرسة علمية وله إسهامات بارزة على المستوى المجتمعي ،  وأن لا يكون قد سبق له الحصول على جائزة الجامعة التقديرية.


كما أعلن مجلس الجامعة نتائج الفائزين بمسابقة " الجامعة الخضراء الذكية" والتي أطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 ، وتضمنت فوز كلية الهندسة بشبرا بالمركز الأول في فئة أفضل كلية ، وعلي مستوي المدن الجامعية فازت المدينة الجامعية بكفر سعد للبنين بالمركز الأول ، وعلي مستوي الإدارات فازت إدارة التنظيم والإدارة بالجامعة بالمركز الأول.
من ناحية أخرى استعرض رئيس الجامعة زيارة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للجامعة ،  وفرق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي لمراجعة وتقييم 17 برنامج بكليات الجامعة .


ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على الدعم الذي قدموه خلال فترة الاعتماد البرامجي لكليات العلوم ، الهندسة ببنها ، الزراعة ، الفنون التطبيقية ، التربية ، الهندسة بشبرا.


كما استعرض “ الجيزاوى ” إعلان الجامعة لتوفير 79 وظيفة لأعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بكليات (التربية الرياضية، العلاج الطبيعي، الهندسة ببنها، الفنون التطبيقية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة بشبرا) عن طريق التعيين، وفقا للشروط والإجراءات المعلنة.


واستعرض أيضا مشاركة الجامعة في فعاليات مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ، مشيدا بأداء طلاب الجامعة خلال الفعاليات.

جامعة بنها الاستراتيجية الوطنية المصرية الجامعة الخضراء الذكية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية حلول شهر رمضان

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