استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "مزمورية"، الفاصل بين محافظتي القدس وبيت لحم، ليرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية إلى أربعة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد، وجرى نقله إلى مستشفى الحسين في بيت جالا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو الشاب نزار محمود عبد المعطي حساسنة (34 عاما)، من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم.

وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو بثها نشطاء، شابا ملقى على الأرض قرب الحاجز، يحيط به عدد من جنود الاحتلال.

وفي وقت سابق استشهد الشاب أحمد دراغمة (26 عاما) خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس فجرا، والشابان أسامة جبر الزلط (31 عاما)، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما)، خلال اقتحام مخيم الفارعة.