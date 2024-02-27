صحف الإمارات| بايدن يعلن موافقة نتنياهو على وقف العمليات في غزة خلال رمضان.. حماس تدرس مقترح باريس عن هدنة 40 يوما.. ماكرون لا يستبعد نشر قوات برية بـ أوكرانيا

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير خالد بن سعد

الأمم المتحدة: انخفاض دخول المساعدات إلى غزة 50% خلال شهر فبراير

بايدن يعرب عن "أمله" بوقف إطلاق النار في غزة بحلول الاثنين المقبل

الأمم المتحدة: انخفاض دخول المساعدات إلى غزة 50% خلال شهر فبراير

ماكرون يعلن "تحالفاً" لتزويد أوكرانيا بـ"صواريخ وقنابل ولا يستبعد نشر قوات برية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة البيان بأن حركة (حماس) الفلسطينية تلقت مسودة مقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة يتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد، وفقا لما قاله مصدر كبير مقرب من المحادثات لرويترز اليوم الثلاثاء.



وأضاف المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.



أوضحت صحيفة الاتحاد أن حجم المساعدات المقدمة للسكان الذين يعانون في قطاع غزة إلى النصف في شهر فبراير، انخفض مقارنة بالشهر السابق، وفقا لمعطيات الأمم المتحدة.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة إكس، تويتر سابقا، يوم الاثنين: "كان من المفترض أن تزيد المساعدات لا أن تنقص لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني في ظروف معيشية بائسة. ومن بين العقبات الافتقار إلى الإرادة السياسية، والإغلاق المنتظم للمعابر وانعدام الأمن بسبب العمليات العسكرية بجانب انهيار النظام المدني".

وأضافت الأمم المتحدة أنه في المتوسط، وصلت 98 شاحنة فقط محملة بإمدادات المساعدات إلى القطاع الساحلي المغلق كل يوم هذا الشهر.

وذكرت صحيفة الخليج، قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده قدمت الاثنين تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجرات التي تم اتخاذها من أجل الامتثال لحكم مؤقت دعا تل أبيب لمنع أعمال الحرب التي قد ترقى إلى الإبادة الجماعية ، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وكانت جنوب أفريقيا قد أقامت دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر عام 2023بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وطالبت بوقف العمل العسكري على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وقضت المحكمة في 26 يناير الماضي بأنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولكنها لم تصدر أمراً للدولة العبرية بوقف إطلاق النار.

وانتهت الاثنين المهلة التي منحتها المحكمة لإسرائيل لتقديم تقرير بشأن عملياتها في قطاع غزة.



أوضحت صحيفة البيان، اعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.



وقال بايدن خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة إن بي سي الأميركية إن شهر "رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن" المحتجزين لدى حركة حماس.

دوليا، أشارت صحيفة الخليج الى اعلان الولايات المتّحدة أنّ قواتها دمّرت يوم أمس الإثنين في مناطق خاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين في اليمن، ثلاثة زوارق مسيّرة مفخّخة وصاروخي كروز بحريّين وطائرة مسيّرة مفخّخة لتشكيلها "تهديداً وشيكاً" على الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس" إنّ قوّاتها "دمّرت في إطار إجراءات الدفاع عن النفس ثلاثة زوارق مسيّرة غير مأهولة وصاروخي كرور متنقّلين مضادّين للسفن وطائرة مسيّرة هجومية مفخّخة".

وأضاف البيان أنّ "الزوارق والصاروخين كانت جاهزة لإطلاقها نحو البحر الأحمر بينما كانت الطائرة المسيّرة تحلّق فوق البحر الأحمر".

ذكرت صحيفة الامارات اليوم أن الولايات المتحدة أشادت بالإصلاحات التي تنفذها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة نحو إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر لصحافيين "نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها وتجديدها".

وقال ميلر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شجع السلطة الفلسطينية على "اتخاذ تلك الخطوات" خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف "نعتقد أن هذه الخطوات إيجابية. ونعتقد أنها خطوة مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

ورفض ميلر التعليق بشكل مباشر على استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية، قائلا إن الأمر شأن داخلي للفلسطينيين.



قالت صحيفة البيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنّ حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفاً لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا إنه تقرر "إنشاء تحالف" لتوجيه "ضربات في العمق" وبالتالي لتزويد أوكرانيا بـ "صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى".

وأوضح ماكرون إنه لن يستبعد نشر قوات برية فرنسية في أوكرانيا.

وقال ماكرون أنه لا يوجد شيء مستبعد لضمان عدم فوز روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد اختتام مؤتمر للمساعدات الأوكرانية في باريس في وقت متأخر يوم الاثنين.



قالت صحيفة البيان إن ة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أعرب عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية الأسبوع المقبل.

وسُئل بايدن أثناء زيارة إلى نيويورك عن الموعد المحتمل لبدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، فأجاب بأن "مستشاري للأمن القومي يقول لي إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد. وآمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار".

وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.