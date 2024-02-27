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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة رسمية للسعودية

صدى البلد

وصل إلى العاصمة السعودية  الرياض اليوم، الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين, وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيخالف إرادة المواطنين الأمريكيين إذا دعم روسيا في حربها الشاملة ضد أوكرانيا. 

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن نُشرت أنه تحدث مع رئيس مجلس النواب جونسون مؤخرًا وشعر بالتفاؤل بشأن تمرير التمويل في نهاية المطاف. 

وأضاف: "قال (جونسون) إن يبذل قصارى جهده لدعم أوكرانيا، وهو يقف إلى جانبنا، ويتفهم مدى بطولاتنا".

في الوقت نفسه، قال كبار المشرعين الديمقراطيين إن تقاعس جونسون بشأن أوكرانيا يرجع في النهاية إلى تأثير ترامب.

وانتقد ترامب المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وهو موقف يتماشى مع وجهات نظره في السياسة الخارجية "أمريكا أولا" وقد ادعى أنه سيكون قادرًا على التفاوض على السلام في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، على الرغم من أنه لم يوضح الخطوات الملموسة لتحقيق ذلك.

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