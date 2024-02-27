«البحوث الإسلامية» يعلن برنامجًا دعويًا وتوعويًا شاملًا في رمضان

أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن استعداد المجمع لإطلاق برنامج دعوي وتوعوي شامل خلال أيام شهر رمضان المبارك، في إطار عناية الأزهر الخاصة بالأنشطة الدعوية في المناسبات الدينية، وخاصة شهر رمضان؛ لما في هذا الشهر من فضائل وفرصة للإقبال على الله -سبحانه وتعالى- والتخلي عن كل ما يخالف الفطرة الإنسانية السليمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بضرورة الاستفادة من المناسبات الدينية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، إن هذه الخطة الدعويَّة التي ينفذها وعَّاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان المبارك، تشتمل على محورين رئيسين، المحور الأول: وهو التواصل المباشر من خلال عقد دروس ولقاءات ميدانية، في أماكن متنوعة سواء في المساجد أو أمسيات دينية في مراكز الشباب أو المقارئ الرمضانية، إلى غير ذلك من أماكن التلاقي المتنوعة مع الجمهور، من خلال «الملتقى الفكري الرَّمضاني» يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوع خلال شهر رمضان، بالتنسيق المباشر مع المؤسَّسات والمديريَّات بمختلف المحافظات، لاختيار أماكن ذات حضور جماهيري كمراكز الشَّباب والأندية وقصور الثقافة والمساجد الكبرى.

ويستهدف الملتقى تنفيذ (5800) حلقة موزعة على المحافظات، إضافة إلى اللقاء المشترك (المنبر الثَّابت)، بين الأزهر الشَّريف ممثَّلا في وعَّاظه وبين وزارة الأوقاف ممثَّلا في أئمَّة المساجد، ويعقد يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوعٍ، ويستهدف (7500) لقاء بالمساجد الكبرى بالمحافظات، يؤدي فيهم الدُّروس (1550) واعظًا، مقسمين على (1100) مسجدًا، يتم توزيعهم على المحافظات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

أضاف عياد أن التواصل المباشر يتم أيضًا عن طريق القوافل الدعوية المتحركة؛ حيث سيطلق المجمع خلال الشهر المبارك قوافل دعوية وتوعوية إلى بعض محافظات الجمهورية النائية منها والساحلية والحدودية بالإضافة إلى محافظات صعيد مصر، بواقع 15 قافلة دعوية سيشارك فيها (110) واعظًا، إضافة إلى القوافل المشتركة في المساجد الكبرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة في بعض المحافظات، وبإجمالي (340) خطبة جمعةٍ خلال شهر رمضان، وكذا القوافل الثابتة إلى: مسجد الصفا بشبين القناطر، مجمع الإسلامي بالسادات، مسجد المشيخة بالإسكندرية، بواقع 12 قافلة ثابتة خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى المشاركة في فعاليَّات الجامع الأزهر خلال شهر رمضان من خلال السَّادة وعَّاظ الأزهر وواعظاته، فضلًا عن المشاركة الدعوية بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، كما سيشارك المجمع من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الداخلية بعقد لقاءات توعوية بمراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع عياد: أن البرنامج المباشر يضم أيضًا برنامجًا لواعظات الأزهر من خلال درس يومي خلال شهر رمضان في ملتقى المرأة بالجامع الأزهر بعد صلاة الظهر، وكذلك ملتقى المرأة بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بعد صلاة الظهر، إضافة إلى مشاركة الواعظات بالملتقى الفكري مع واعظات الأوقاف بالمساجد الكبرى بالمحافظات.

أشار الأمين العام إلىش أن المحور الثاني للخطة: هو البرنامج الإلكتروني ويضم نحو (10) برامج دعوية إلكترونية -عبر منصَّات التواصل الاجتماعي للمجمع والموقع الرسمي له على بوابة الأزهر- في تخصصات علمية ودعوية وتربوية وفكرية متنوعة، إضافة إلى مجموعة فيديوهات أخرى باللغة الإنجليزية، إضافة إلى مشاركة متميزة من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في الموضوعات الخاصة بشهر رمضان والفتاوى في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية، ومن أبرز البرامج الدعوية الإلكترونية التي سيطلقها المجمع وستذاع على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، برامج: «فتاوى، المسلمون الأوائل، ما لا يسع المسلم جهله، أخلاقيات، فيم يفكرون؟!، لازم نفهم! المقرأة الرمضانية، ابتهالات وأدعية».

بالإضافة إلى نشاط الوعاظ على صحفة وعظ الأزهر، وصفحاتهم الشخصية من خلال عدة برامج: قطوف ندية من السنة النبوية، نداءات الرسول في القرآن، قصة وعبرة، شرح الحكم العطائية، آداب الصيام، فتاوى وأحكام، زاد الصائمين، أدعية مأثورة، فتاوى المرأة، قطوف وعظية، كما تشتمل الخطة الدعوية -أيضًا- على مجموعة من البرامج المباشرة الخاصة بالمرأة والأطفال عبر مجموعة من التطبيقات الإلكترونية، في قضايا ومفاهيم متنوعة منها جوانب فقهية وتربوية وأخلاقية.

كما تنظم واعظات الأزهر مقارئ ودورات رمضانية وإلكترونية في أحكام وأخلاقيات الصيام، إضافة إلى فتاوى النساء في رمضان تذاع على الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى برامج أخرى يتم إذاعتها عبر وسائل الإعلام منها: "صحابيات حول الرسول"، برنامج "نسائم رمضان"، برنامج "حياتك أحلى في رمضان" وغيره.

وعلى نفس المستوى وضعت الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية برنامجًا دعويًا للطلاب الوافدين يوميا بعد صلاة الظهر وبين ركعات التراويح يوميا بمسجد مدينة البعوث الإسلامية يتوافق مع احتياجاتهم العلمية والدعوية والتربوية خلال شهر رمضان المعظم ويقوم على تنفيذه نخبة علماء الوعظ، إضافة إلى تنفيذ برنامج لإقراء الطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية القرآن الكريم بالروايات القرآنية بعنوان: "فرسان التلاوة والإنشاد الديني" والذي يقوم على تنفيذه نخبة من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وذلك يوميا بعد صلاة العصر بمسجد مدينة البعوث الإسلامية.