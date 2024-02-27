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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب الآن في مصر 2024

أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.

 

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم.

 

سعر الذهب في مصر

 

عيار 24 بيع 3,429 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,143 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,000 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,571 شراء 2,657
عيار 14 بيع 2,000 شراء 2,067
عيار 12 بيع 1,714 شراء 1,771
الأونصة بيع 106,629 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,000 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,428,571 شراء 3,542,857

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

الذهب 

أسعار الذهب عالميا

 

وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولارا للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولارا للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% .

وعلى المستوى العالمي سجلت أونصة الذهب تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد بأن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.

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