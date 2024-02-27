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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين: مصر لا تدخر جهدا في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تنفيذ القوات الجوية المصرية لعملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن موقف مصر تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل يعكس إصرار القيادة السياسية وتمسكها على القيام بكل الأدوار الإغاثية الممكنة للوقوف بجوار المواطن الفلسطيني، تخفيفًا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، الأمر الذي أسفر عن تدهور كبير في المياه والأدوية والمستلزمات الطبية والطعام، موضحا أن مصر لم تدخر جهدا في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث خاضت القيادة السياسية المصرية جهوداً دولية ودبلوماسية واسعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمرور شاحنات الإغاثة، عبر معبر رفح.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر على المستويين الرسمي والشعبي لا يغيب عنها ما يحدث في فلسطين، بل هي قضية القضايا التي تعيش في وجدان كل مصري ويتأثر بها بقوة، وهو ما يتجلى في تسابق مختلف مكونات المجتمع المصري من أجل المشاركة في تلك الملحمة الإنسانية التي تسطرها مصر، مؤكدا على دور مصر الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانيا وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح أن مصر تقوم بدور مشهود وريادي لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته لنيل حقوقه، الأمر الذي يثير إعجابا دوليا ويؤكد أن فلسطين أمن قومي مصري، مشيرا إلى أن ذلك يعد ركيزة تحركات الدولة قيادة وشعبًا، ليتكامل مع ما تقوم به القيادة السياسية من معركة دبلوماسية متميزة من أجل الضغط لوقف إطلاق النار والتي تتحرك على عدة محاور سواء كان دولي، إقليمي، وإنساني من توجيه أنظار العالم لما تمارسه إسرائيل من عدوان وحشي يعارض كل الأعراف والقوانين الدولية ويضرب عرض الحائط لكل قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها العالم دائمًا.

وأكد أن مصر حريصة كل الحرص في كل لقاءاتها مع دول العالم والمنظمات وغيرها على تأكيد ضرورة تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، والوصول إلى وقف إطلاق نار دائم والشروع في حل سياسي يكفل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، منوها بأن مصر بما لها من ثقل إقليمي وعربي قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية بتجرد تام دون غرض أو مطمع يجعل الجميع ينظر لها على أن ضلع رئيسي ومساهماتها التي لا غنى عنها في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما تبذله مصر بقوة من خلال جهود مكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية فورية وحقن دماء الشعب الشقيق، علاوة على دورها في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من دول العالم عبر معبر رفح، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب وستظل القيادة السياسية تعمل على الوصول إلى إحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

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