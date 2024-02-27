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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة رضيعين.. الصحة الفلسطينية تحذر من سوء التغذية والجفاف والأوبئة في غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد حالات وفاة بين الاطفال الرضع نتيجة الحفاف وسوء التغذية في شمال غزة.

وأعلن القدرة في مؤتمر صحفي له، وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، لافتا إلى أن الجفاف وسوء التغذية سيحصد الآف الأطفال والسيدات الحوامل في قطاع غزة.

ودعي المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، المؤسسات الدولية إلى إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء، لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الانسانية.

وأشار إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة عليها مسؤوليات اخلاقية ووظيفية لحماية الاطفال والنساء وتوفير كل اسباب النجاة من المجاعة التي تضرب قطاع غزة.

وطالب القدرة المجتمع الدولي بوقف جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة من خلال الاستهداف والتجويع والأوبئة.

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