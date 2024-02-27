تعاون جديد.. زيلينسكي يكشف كواليس زيارته للسعودية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين أوكرانيا والمملكة.

وتابع "زيلينسكي"، في تصريحات صحفية بعد زيارته الرياض، إن السعودية تساعد في إيجاد حلول عادلة للحرب ونعوّل على دورها في تحقيق السلام.

وأضاف “زيلينسكي”، أجريت مع ولي العهد السعودي محادثة هادفة وصريحة بشأن صيغة السلام والتقدم الذي يمكن تحقيقه.

ووصل الرئيس الأوكراني إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم، مع الوفد المرافق له، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي كلا من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل