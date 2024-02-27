تعاني منها باستمرار.. نصائح لعدم تكرار الإصابة بالإلتهابات المهبلية

تتشكي أغلب السيدات من مشكلة الإصابة بالإلتهابات المهبلية، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك تقدم الدكتورة هند محمد من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، نصائح لتجنب تكرار الإصابة بالتهابات المهبلية، يمكن اتباع بعض النصائح التالية:

نصائح لتجنب تكرار الإصابة بالإلتهابات المهبلية

الحفاظ على النظافة الشخصية: قم بتنظيف المنطقة المهبلية يوميًا بلطف باستخدام الماء الفاتر والصابون اللطيف خالٍ من الروائح القوية. تجنب استخدام المنتجات الكيميائية القاسية أو المعطرة، وتجفيف المنطقة تمامًا بعد الاستحمام.

استخدام الملابس الداخلية القطنية: ارتدِ الملابس الداخلية المصنوعة من القطن الناعم والمسامي، حيث يسمح ذلك بتهوية المنطقة وامتصاص الرطوبة. تجنب ارتداء الملابس الضيقة والمصنوعة من الألياف الاصطناعية التي تحبس الرطوبة وتزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات.

تجنب المنتجات المهبلية المهيجة: قد يؤدي استخدام المنتجات المهبلية المعطرة أو المهيجة، يُفضل استخدام الماء الفقط لتنظيف المنطقة.

تجنب التهابات الفطريات: يمكن أن يزيد استخدام المضادات الحيوية بشكل متكرر من خطر الإصابة بالتهابات فطرية في المنطقة المهبلية. حاول تجنب استخدام المضادات الحيوية إلا عند الضرورة، وتواصل مع الطبيب لإيجاد بدائل إذا كنت بحاجة لاستخدامها.

الحفاظ على التوازن الصحي للبكتيريا: قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي واللبن المخمر، على الحفاظ على التوازن الصحي للبكتيريا في المهبل والأمعاء.

تفادي العوامل المحفزة: قد تكون بعض العوامل محفزة لتكرار الإصابة بالتهابات المهبلية، مثل التوتر النفسي ونقص المناعة. حاول الحد من التوتر وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن، واستشر الطبيب إذا كنت تشعر بأن هناك مشكلة في نظام المناعة الخاص بك.

إذا استمرت التهابات المهبلية في التكرار، يُفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك.