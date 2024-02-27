الجهاد تعلن مسئوليتها.. صفارات الإنذار تدوي في عسقلان لأول مرة منذ 10 أيام

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان الساحلية لأول مرة منذ 10 أيام.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يتم أيضًا تفعيل أجهزة الإنذار في العديد من المناطق المجاورة، مشيرة إلى إعلان حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها، قائلة إنها أطلقت عدة صواريخ على المدينة.

ولا توجد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتراجع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وسط الهجوم البري المستمر الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس.

ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 140 يوما، تسبب في استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة عشرات الآلاف إلى جانب تدمير البنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.