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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد حزب الله: لن ننتظر الساعة الرملية تنفد

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة تهديد إلى حزب الله اللبناني، مشيرا إلى احتمال نشوب حرب شاملة ضد لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء كاتس مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال كاتس: هذه المرة لن تكون مماثلة لعام 2006". وأضاف: "هذه المرة ستتضرر مرافق لبنان وبنيته التحتية. ليس لدينا أي مصلحة، لكننا لن ننتظر حتى يقرر حزب الله من تلقاء نفسه الانسحاب إلى ما بعد الليطاني. الساعة الرملية تنفد".

كما أشار إلى الحر على قطاع غزة وقال: منظمة حماس، التي ارتكبت مجازر بحق الإسرائيليين، يجب أن تختفي من الوجود".

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ  من جنوب لبنان تجاه مستوطنات إسرائيل الشمالية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قاعدة ميرون  الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، وهذا هو ثاني إعلان للحزب منذ صباح اليوم عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الحزب اللبناني أن معدات التجسس والمعدات التقنية في الأراضي المحتلة أصيبت بأضرار أثناء إطلاق الصواريخ.

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