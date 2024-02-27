إعلام القاهرة: دفعة سعيد السيد تتزامن مع مرور 50 عاما على إنشاء الكلية

أعلنت جامعة القاهرة عن اكتمال التحول لجامعات من الجيل الرابع، وبدء العمل للتحول نحو الجيل الخامس، مشيرًة إلي أن تحول الجامعة للجيل الرابع جاء وفق شهادة المؤشرات الدولية مثلا كلاريتيف وسكوبس، وجاء نتيجة اتباع الجامعة لاستراتيجية محددة، واطلاقها مباردة لسد الفجوة المعرفية، ودراسة محاور التقدم داخل التصنيفات الدولية والعمل عليها لسنوات عديدة.



من جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، إن حفل تخريج دفعة 2022 / 2023 والتي تحمل اسم الدكتور سعيد السيد، يتزامن تنظيمها مع مرور 50 عامًا علي إنشاء الكلية، والتي تخرج منها دفعات عديدة استفادت من رؤي وإنجازات وأبحاث أهم كلية للإعلام في المنطقة العربية، مشيرةً إلى الدعم الكبير الذي تحظي به الكلية من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، والتي استطاعت الجامعة تحت قيادته التحول لجامعة من الجيل الرابع، وحققت تقدمًا كبيرًا داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، قال الدكتور محمد الخشت، إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وضعت 12 معيارًا للاعتماد المؤسسي، و11 معيارًا للاعتماد البرامجي، أبرزها معيار التدريس والتعلم الذي يوضح استراتيجية الكلية في طرق التدريس والتعلم بما يضمن ملاءمة تلك الطرق، والعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي، ومشاركة الجهات المجتمعية في برامج التدريب التي تساعد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة، مشيرًا إلي حرص المؤسسة على تقويم الطلاب بموضوعية وعدالة من خلال استخدام أساليب وأدوات متنوعة تدعم العملية التعليمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من أبرز المهام التي تقوم بها وحدات ضمان الجودة داخل الكليات هو إجراء المقابلات مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة والتي تتمثل في الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والخريجين، والاداريين والجهات المجتمعية، وتقوم بعمل تحليل نتائج تلك المقابلات، واستبيانات الرأي للتعرف على نقاط القوة وتدعيمها والتعرف على نقاط الضعف وتقويمها، لافتًا أن نتائج التحليل سوف تفيد مختلف الكليات لدعم نقاط القوة لديها وتمكنها من التغلب علي نقاط الضعف وتحويلها لفرص حقيقية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية.