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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

محامي سائق أوبر المتهم بخطف حبيبه الشماع يفجر مفاجأة مدوية بشأن اخر كلمات الضحية

صدى البلد

كشف الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر تفاصيل مُثيرة في واقعة محاولة خطف واغتصـ.ـاب حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وقال محامي المتهم، إن موكله فرّ هاربًا من موقع الحادث بسبب تجمع الناس على حبيبة الشماع، موضحًا: (موكلي سمع صوت الضحية تردّد: "كان عايز يخطفني"، الأمر الذي دعا موكلي إلى الفرار).

وترافع الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق، أثناء نظر تجديد المتهم، أمام المحكمة.

وطلب دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولية تصوّر الواقعة على النحو الوارد من الأوراق وانتفاء أركان الجريمة المُوجّهة له.

وقرّر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق والتعدي عليها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وقال الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق إن موكله يعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في التجمع.

وأضاف، “محمد أصلاً ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب إلى الفيلا الخاصة به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مرة أخرى إلى التجمع”.


اتهامات لـ سائق أوبر

وشرح: بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن أوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن أوبر فوافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدًا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بإلقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مُسرعة.

سائق أوبر 
وأكد محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق، أن موكله كان يقود السيارة على سرعة 100، وبعد الواقعة اتصل موكلي بشركة أوبر وروى لهم تفاصيل الواقعة وأخبروه خلالها أنه سوف يتم التحقيق في الأمر ولم يتلق اتصالاً هاتفياً من أحد.

وفي اليوم الثاني قام موكلي بعمل فيديو وشرح تفاصيل الواقعة معه قبل ضبطه من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

أكد دفاع المتهم، أنه قدّم أمام النيابة عدة طلبات منها عدم معقولة الواقعة وإخلاء سبيل موكله وهو ما رفضته النيابة العامة.

وعن قضية المخدرات المنسوبة للمتهم، أكد محامي سائق أوبر أن القضية منذ 2011 موكلي ليس له علاقة بها.

أوبر سائق أوبر حبيبة الشماع تجديد حبس سائق خطف حبيبة الشماع طريق السويس

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