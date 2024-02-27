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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد اكتساح بلدية المحلة بخماسية

الأهلي
الأهلي

حقق فريق النادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على حساب بلدية المحلة (5-1)، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر "الدوري المصري الممتاز".

وسجّل الأهداف كل من وسام أبو علي "هدفان"، كريم فؤاد، أنتوني موديست، بينما أحرز هدف بلدية المحلة الوحيد، حسام أشرف من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة محتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر

موعد مباراة الأهلي القادمة

يعود المارد الأحمر للمنافسات الأفريقية من جديد، في المباراة المقبلة وتحديدًا مواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المواجهة يوم الجمعة المقبل الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط. 

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موعد مباراة الأهلي القادمة بعد اكتساح بلدية المحلة بخماسية

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