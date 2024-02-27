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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف أمريكي بريطاني بغارتين على جزيرة لبوان في الحديدة غرب اليمن

صدى البلد

شهدت جزيرة لبوان في الحديدة غرب اليمن قصف أمريكي بريطاني بغارتين وفقا لما أفادت بيه فضائية الشرق

وفي وقت سابق من اليوم؛ أصيبت سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، MV Islander، بصاروخ حوثي في خليج عدن، مما أدى إلى إصابة شخص واحد، وفقًا للجيش الأمريكي. ووقع الحادث بعد أن أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من جنوب اليمن، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة وإصابة طفيفة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة MV Islander التي ترفع علم بالاو تعرضت لأضرار بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي، لكنها "تواصل رحلتها" بعد الهجوم.

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