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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الشباب والرياضة» تطلق المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية بـ 3 جامعات

صدى البلد

 أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعات دمنهور وأسوان والسويس، بمشاركة 820 قيادة طلابية من 14 كلية من جامعة دمنهور وعدد 19 كلية من جامعة أسوان وعدد 15 كلية من جامعة السويس. 


وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي -في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء- أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، وسعياً منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب. 


ويهدف المشروع القومي إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات ، تشجيع شباب الجامعات علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، رفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على مايدور بالساحة العالمية من موضوعات علي رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة ، بالإضافة الى دعم الأفكار  البناءة للشباب من خلال ورش العمل. 


يتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بكليات كل جامعة وكذا ورش عمل في عدة موضوعات منها (اللائحةالطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي) ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كلا في تخصصه. 


كما يتضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها - ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية ، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الإستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي يحاضرها علماء بارزون.

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