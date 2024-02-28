عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بالإسماعيلية الدولى

صدى البلد

يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، يوم الاثنين الموافق ٤ مارس بقصر ثقافة الإسماعيلية ،تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى"، ويتم خلاله مناقشة كيفية صناعة الفيلم  سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى.

ويناقش أشرف فايق فى الماستر كلاس مراحل صناعة الفيلم بداية من فكرته وتحويلها الى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه ، ويشهد الماستر كلاس جانب عملى أيضا حيث يعرض عدد من مشاهد الأفلام على طلبة معهد السينما الذى يحرصون على حضور الماستر كلاس. 
وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.
وأشار زكريا إلى أنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي مهرجان الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

51 ألف جنيه للطن.. مفاجأة كبرى في اسعار الحديد والأسمنت

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

ترشيحاتنا

51 ألف جنيه للطن.. مفاجأة كبرى في اسعار الحديد والأسمنت

جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين قبل رمضان.. تجارة الجملة يكشف التفاصيل

غير متوقعة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن طقس نهاية الأسبوع

أستاذ علوم سياسية: مصر تتحرك بمفردها لإرسال المساعدات للأهالي في غزة|فيديو

الخطيب يهنئ «رجال الطائرة» بكأس السوبر

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

مسلسلات رمضان2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "كامل العدد بلس 1"

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ